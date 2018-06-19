На Донбассе ранен украинский военный

С 7 утра боевики четырежды обстреляли украинские позиции.

Во вторник, 19 июня, в зоне боевых действий на Донбассе ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Согласно сообщению, погибших с украинской стороны нет, потери боевиков уточняются.

Кроме того, в течение дня боевики 4 раза открывали огонь по позициям украинской армии на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Огонь велся из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в предыдущие сутки в зоне ООС были ранены двое украинских военнослужащих.