На Донбассе ранен украинский военный

С 7 утра боевики четырежды обстреляли украинские позиции.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: Макс Левин

Во вторник, 19 июня, в зоне боевых действий на Донбассе ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Согласно сообщению, погибших с украинской стороны нет, потери боевиков уточняются.

Кроме того, в течение дня боевики 4 раза открывали огонь по позициям украинской армии на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Огонь велся из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в предыдущие сутки в зоне ООС были ранены двое украинских военнослужащих.


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