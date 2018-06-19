Британия смягчила визовые требования для сербских студентов, для Украины – без изменений

london

Министерство внутренних дел Великобритании (Home Office) объявило о смягчении требований визовой категории Tier 4 для иностранных студентов из 25 стран.

Об этом пишет The Evening Standard, передает Европейская правда.

В список, который уже охватывает такие страны, как США и Канада, добавили несколько новых стран, в частности Сербию, Китай и Бахрейн. Изменения позволят иностранным студентам легче получать право учиться в Великобритании и вступят в силу 6 июля.

В список «стран с низким риском» не включили Индию, что вызвало волну критики со стороны индийских студентов.

В Home Office заявили, что не будут комментировать решение относительно каких-либо отдельных стран.

Как известно, граждане Британии могут потерять право на безвизовые поездки в Украину в 2019 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска
Блок рекламы


Похожие новости
Минюст Украины хочет запретить и ликвидировать еще одну партиюМинюст Украины хочет запретить и ликвидировать еще одну партию
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
Волкер: На востоке Украины идет война в горячей фазеВолкер: На востоке Украины идет война в горячей фазе
РоSSия захватила до 90% рыболовецких ресурсов Украины в Черном мореРоSSия захватила до 90% рыболовецких ресурсов Украины в Черном море
Порошенко мечтает о вступлении Украины в ЕС и НАТО до 2030 годаПорошенко мечтает о вступлении Украины в ЕС и НАТО до 2030 года
Группировки в Приднестровье являются угрозой и для Украины, и для Молдовы, - ПолторакГруппировки в Приднестровье являются угрозой и для Украины, и для Молдовы, - Полторак
ЛаВРУН фюрера РФ в Берлине потребует от Украины принять "формулу Штайнмайера"ЛаВРУН фюрера РФ в Берлине потребует от Украины принять "формулу Штайнмайера"
Розенко: врагам Украины и Польши рано открывать шампанскоеРозенко: врагам Украины и Польши рано открывать шампанское
В США уроженец Украины получил 26 месяцев тюрьмы за вывоз военного оборудования в РоSSиюВ США уроженец Украины получил 26 месяцев тюрьмы за вывоз военного оборудования в РоSSию
Реформа позволит повысить энергонезависимость Украины, - ДТЭКРеформа позволит повысить энергонезависимость Украины, - ДТЭК
Последние новости
Подгружаем последние новости