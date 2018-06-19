Британия смягчила визовые требования для сербских студентов, для Украины – без изменений
Министерство внутренних дел Великобритании (Home Office) объявило о смягчении требований визовой категории Tier 4 для иностранных студентов из 25 стран.
Об этом пишет The Evening Standard, передает
В список, который уже охватывает такие страны, как США и Канада, добавили несколько новых стран, в частности Сербию, Китай и Бахрейн. Изменения позволят иностранным студентам легче получать право учиться в Великобритании и вступят в силу 6 июля.
В список «стран с низким риском» не включили Индию, что вызвало волну критики со стороны индийских студентов.
В Home Office заявили, что не будут комментировать решение относительно каких-либо отдельных стран.
Как известно, граждане Британии могут потерять право на безвизовые поездки в Украину в 2019 году.
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Политика
19.06.2018 15:22