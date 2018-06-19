Херсонский суд снял меру пресечения капитану "Норда"

Владимир Горбенко может скрыться от правосудия в Крыму.

Херсонский городской суд отказался продлевать меру пресечения капитану крымского сейнера "Норд" Владимиру Горбенко. Такое решение принял следственный судья Дмитрий Гонтарь, сообщает УНН.

Прокуратура просила продлить личное обязательство для Горбенко еще на 60 дней.

Необходимость продления меры пресечения сторона обвинения мотивировала тем, что для полного, всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо провести ряд следственных и процессуальных действий. В том числе - получить результаты проведения судебной инженерно-экологической экспертизы. Прокуратура также обращала внимание суда на существующие риски, которые могут возникнуть в результате действий со стороны подозреваемого Горбенко. Среди них - то, что он может скрыться от органов предварительного расследования и суда, поскольку постоянно проживает на временно оккупированной территории Украины АР Крым.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ . Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконным.

Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля Горбенко выпустили из-под стражи под залог.