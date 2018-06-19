Херсонский суд снял меру пресечения капитану "Норда"

Владимир Горбенко может скрыться от правосудия в Крыму.

Херсонский суд снял меру пресечения капитану "Норда"
Риболовецьке судно НОРД, яке було затримано Держприкордонслужбою України в Азовському морі 25 березня під прапором РФ.
Фото: day.kyiv.ua

Херсонский городской суд отказался продлевать меру пресечения капитану крымского сейнера "Норд" Владимиру Горбенко. Такое решение принял следственный судья Дмитрий Гонтарь, сообщает УНН.

Прокуратура просила продлить личное обязательство для Горбенко еще на 60 дней.

Необходимость продления меры пресечения сторона обвинения мотивировала тем, что для полного, всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо провести ряд следственных и процессуальных действий. В том числе - получить результаты проведения судебной инженерно-экологической экспертизы. Прокуратура также обращала внимание суда на существующие риски, которые могут возникнуть в результате действий со стороны подозреваемого Горбенко. Среди них - то, что он может скрыться от органов предварительного расследования и суда, поскольку постоянно проживает на временно оккупированной территории Украины АР Крым.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконным.

Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля Горбенко выпустили из-под стражи под залог.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска
Блок рекламы


Похожие новости
Гендиректору ГП "Укрвакцина" ужесточили меру пресеченияГендиректору ГП "Укрвакцина" ужесточили меру пресечения
Вышинского везут в Херсон для избрания меры пресечения, - СМИВышинского везут в Херсон для избрания меры пресечения, - СМИ
В Донецкой области прокурор вымогал $15 тыс. за изменение меры пресечения подозреваемомуВ Донецкой области прокурор вымогал $15 тыс. за изменение меры пресечения подозреваемому
Суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в нападении на Найема
Избрание меры пресечения для Бубенчика отложили на 17 маяИзбрание меры пресечения для Бубенчика отложили на 17 мая
Интерпол снял с розыска экс-главу Высшего хозсуда ТатьковаИнтерпол снял с розыска экс-главу Высшего хозсуда Татькова
Суд продлил меру пресечения полицейскому Олейнику до 23 июняСуд продлил меру пресечения полицейскому Олейнику до 23 июня
Суд снял арест со счетов компаний сына ЯнуковичаСуд снял арест со счетов компаний сына Януковича
Суд отказался применять меру пресечения для подозреваемых в аресте евромайдановцев экс-судейСуд отказался применять меру пресечения для подозреваемых в аресте евромайдановцев экс-судей
Командира криворожской части НГУ сняли с должности за парад по красными флагамиКомандира криворожской части НГУ сняли с должности за парад по красными флагами
Последние новости
Подгружаем последние новости