Военнослужащий покончил с собой на учениях в Черниговской области

Трагедия произошла на территории палаточного городка рано утром.

Военнослужащий покончил с собой на учениях в Черниговской области
Архив

Во время бригадных учений "Северная крепость" в Черниговской области совершил самоубийство военнослужащий.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Оперативного командования "Север".

"К сожалению, сегодня утром на территории палаточного городка учений "Северная крепость" произошла печальное событие: умер мужчина, который накануне вечером приехал на учебу. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла около 4:15 утра.

"Как сообщили командир подразделения и резервисты, которые ночевали с погибшим в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно", - отмечается в сообщении.

По факту трагического события проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно.

"Просим участников сборов быть внимательнее друг к другу, обращать внимание на поведение и психологическое состояние ваших товарищей по обучению. Сообщайте командирам подразделений обо всех проявлениях тревожного или нестандартного поведения - возможно, этим вы поможете сохранить человеку жизнь", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее во Львовской области застрелился 38-летний военнослужащий-контрактник, который служил в академии сухопутных войск. Это была вторая смерть военного в области за два дня. Ранее на территории одного из военных городков обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями в голову и грудь.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска
Блок рекламы


Похожие новости
В зоне ООС ранены военнослужащий и трое медиковВ зоне ООС ранены военнослужащий и трое медиков
На Донбассе погиб уроженец Луганской областиНа Донбассе погиб уроженец Луганской области
Аваков назвал строки обустройства границы с РФ в Харьковской областиАваков назвал строки обустройства границы с РФ в Харьковской области
Суд в Донецкой области отпустил роSSийского снайпера, воевавшего за "ДНР"Суд в Донецкой области отпустил роSSийского снайпера, воевавшего за "ДНР"
Пойманный на взятке зампрокурора Винницкой области пошел на сделку со следствиемПойманный на взятке зампрокурора Винницкой области пошел на сделку со следствием
С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащийС начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий
Полицию Ивано-Франковской области возглавил Владимир ГолубошПолицию Ивано-Франковской области возглавил Владимир Голубош
ГПУ сообщила 4 полицейским Киевской области о подозрении в присвоении 12 млн гривенГПУ сообщила 4 полицейским Киевской области о подозрении в присвоении 12 млн гривен
В Донецкой области СБУ задержала разведчика "ДНР"В Донецкой области СБУ задержала разведчика "ДНР"
Генпрокуратура изъяла 190 тыс. гривен в кабинете главы ГФС Житомирской области (обновлено)Генпрокуратура изъяла 190 тыс. гривен в кабинете главы ГФС Житомирской области (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости