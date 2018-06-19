Военнослужащий покончил с собой на учениях в Черниговской области
Трагедия произошла на территории палаточного городка рано утром.
Во время бригадных учений "Северная крепость" в Черниговской области совершил самоубийство военнослужащий.
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Оперативного командования "Север".
"К сожалению, сегодня утром на территории палаточного городка учений "Северная крепость" произошла печальное событие: умер мужчина, который накануне вечером приехал на учебу. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла около 4:15 утра.
"Как сообщили командир подразделения и резервисты, которые ночевали с погибшим в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно", - отмечается в сообщении.
По факту трагического события проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно.
"Просим участников сборов быть внимательнее друг к другу, обращать внимание на поведение и психологическое состояние ваших товарищей по обучению. Сообщайте командирам подразделений обо всех проявлениях тревожного или нестандартного поведения - возможно, этим вы поможете сохранить человеку жизнь", - подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, ранее во Львовской области застрелился 38-летний военнослужащий-контрактник, который служил в академии сухопутных войск. Это была вторая смерть военного в области за два дня. Ранее на территории одного из военных городков обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями в голову и грудь.
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