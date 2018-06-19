Военнослужащий покончил с собой на учениях в Черниговской области

Трагедия произошла на территории палаточного городка рано утром.

Во время бригадных учений "Северная крепость" в Черниговской области совершил самоубийство военнослужащий.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Оперативного командования "Север".

"К сожалению, сегодня утром на территории палаточного городка учений "Северная крепость" произошла печальное событие: умер мужчина, который накануне вечером приехал на учебу. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла около 4:15 утра.

"Как сообщили командир подразделения и резервисты, которые ночевали с погибшим в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно", - отмечается в сообщении.

По факту трагического события проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно.

"Просим участников сборов быть внимательнее друг к другу, обращать внимание на поведение и психологическое состояние ваших товарищей по обучению. Сообщайте командирам подразделений обо всех проявлениях тревожного или нестандартного поведения - возможно, этим вы поможете сохранить человеку жизнь", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее во Львовской области застрелился 38-летний военнослужащий-контрактник, который служил в академии сухопутных войск. Это была вторая смерть военного в области за два дня. Ранее на территории одного из военных городков обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями в голову и грудь.