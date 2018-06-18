В Москве задержали актеров "Teaтра.doc" за раздачу листовок в поддержку Сенцова
В последние годы театр переживает конфликт с роSSийской властью.
В центре Москвы задержали актеров "Teaтра.doc" Марию Чупринскую и Григория Гандлевского, а также художницу Алису Сафину и активистку Наталью Савоськину за раздачу листовок в поддержку осужденного в РоSSии украинского режиссера Олега Сенцова.
«Новая газета» сообщает, что они раздавали информационные листовки на английском и испанском языках, в которых рассказывалось о личности Сенцова и причинах его преследования. Активистов доставили в ОВД «Китай-город».
На участников акции составилипротокол по статье о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). У них отобрали листовки и отпустили из отделения полиции.
Как сообщалось, в последние годы "Театр.doc" переживает конфликт с роSSийской властью - театр пытались закрыть, лишив помещения.
Напомним, осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в роSSийских тюрьмах.
Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от РоSSии и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.
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18.06.2018 19:49