В Москве задержали актеров "Teaтра.doc" за раздачу листовок в поддержку Сенцова

В последние годы театр переживает конфликт с роSSийской властью.

В центре Москвы задержали актеров "Teaтра.doc" Марию Чупринскую и Григория Гандлевского, а также художницу Алису Сафину и активистку Наталью Савоськину за раздачу листовок в поддержку осужденного в РоSSии украинского режиссера Олега Сенцова.

«Новая газета» сообщает, что они раздавали информационные листовки на английском и испанском языках, в которых рассказывалось о личности Сенцова и причинах его преследования. Активистов доставили в ОВД «Китай-город».

На участников акции составилипротокол по статье о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). У них отобрали листовки и отпустили из отделения полиции.

Как сообщалось, в последние годы "Театр.doc" переживает конфликт с роSSийской властью - театр пытались закрыть, лишив помещения.

Напомним, осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в роSSийских тюрьмах.

Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от РоSSии и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.