Кравчук раскритиковал Порошенко за "легкомысленные заявления"

"Народ привыкает к тому, что президент может сказать что угодно и этому верить до конца нельзя".

Кравчук раскритиковал Порошенко за "легкомысленные заявления"
Фото: пресс-служба президента/Николай Лазаренко

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук раскритиковал действующего главу государства Петра Порошенко за необдуманные и легкомысленные заявления.

"Он образованный человек, он патриотичный человек. Эти качества у него есть. Других нет", - заявил он в интервью "Украинской правде".

"Скажем, он, скорее, бизнесмен, чем президент. Для него Украина - это корпорация. Он считает, что сам может управлять этой корпорацией или окружить себя людьми, которые думают так, как он. Его заявления часто поспешные, не всегда продуманы до конца. Легкомысленные даже. Скажем, "я закончу войну за две недели". Я когда это услышал - сморщил нос. Или, скажем, выступает и говорит, что "следующая наша встреча, Ялтинская инициатива, уже будет в Ялте". То есть человек говорит то, что ему пришло в голову", - сказал Кравчук.

"Президент не может так поступать. Народ привыкает к тому, что президент может сказать что угодно и этому верить до конца нельзя", - считает он.

При этом Кравчук добавил, что, критикуя Порошенко, он не говорит, что тот плохой президент. "Я говорю, что у него есть шаги, которые, с моей точки зрения, не дают Украине быть лучше, чем она есть", - подытожил он.


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