В Киеве с большими почестями прощаются с Леонидом Кравчуком: кадры происходящего

В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком.

Во вторник, 17 мая, в Киеве прощаются с первым президентом Леонидом Кравчуком, который скончался 10 мая в возрасте 88 лет.

Церемония прощания началась в 11:00 в Украинском доме по улице Крещатик, 2.

На церемонию прощания с Леонидом Кравчуком пришли Игорь и Григорий Суркисы.

Также попрощаться с Леонидом Кравчуком пришли экс-генпрокурор Святослав Пискун, министр культуры Александр Ткаченко, городской голова Киева Виталий Кличко.

Похороны пройдут на Байковом кладбище.

Отметим, что первый президент Украины свои последние месяцы жизни пролежал в мюнхенской клинике под аппаратом искусственного обеспечения жизнедеятельности.

Из-за войны доставить тело Леонида Кравчука из немецкой больницы в Украину самолетом было невозможно, поэтому семье первого президента Украины пришлось организовывать наземную транспортировку, в том числе и по железной дороге.

Напомним, что Леонид Кравчук ушел из жизни на 89-м году после продолжительной болезни. Летом 2021 года он перенес сложную операцию на сердце.