ООН: Последствия конфликта, происходящего в Украине, ощутят во всем мире

Антониу Гуттериш, генсек ООН

Война в Украине продолжается уже более трех месяцев.

К сожалению, ситуация пока не самая лучшая, никто не может судить, когда закончится конфликт, но его последствия почувствуют во всем мире, пишет Zycie.

Ситуация очень серьезная!

Недавно состоялась пресс-конференция, во время которой был представлен доклад об агрессии РоSSии против Украины. Во время конференции слово взял генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он указал, что другие страны должны сделать все для защиты общества.

– Для тех, кто находится в зоне конфликта, каждый день приносит новое кровопролитие и страдания. А для людей во всем мире в сочетании с другими кризисами война грозит вызвать беспрецедентную волну голода и бедности, что приведет к экономическому хаосу, заявил генсек ООН.

Чрезвычайно важное обращение!

В отчете отмечается, что сейчас 276 миллионов людей находятся под угрозой продовольственного кризиса, а два года назад, до пандемии коронавирус, это было 135 миллионов. Кроме того, секретарь ООН отметил, что война в Украине может увеличить эту цифру до 323 миллионов! Это огромные цифры, и нужны немедленные действия, чтобы спасти как можно большую часть общества.

Кроме того, документ призвал к увеличению помощи развивающимся странам, а также к мерам для стабилизации рекордных цен на топливо и продукты питания. Нельзя отрицать, что ситуация с повышением цен во всем мире очень сложная. В течение нескольких лет мы постоянно боремся с такими проблемами, как пандемии, засухи и стихийные бедствия. Все эти факторы, несомненно, влияют на экономическую ситуацию в мире.


user, politeka.net





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