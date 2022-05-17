В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком: фото церемонии

10 мая на 89-м году жизни скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. 17 мая прощание с ним проходит в Украинском доме в Киеве .

Фото траурной церемонии сделал фотокорреспондент "Апострофа", информирует Апостроф .

Попрощаться с Леонидом Кравчуком пришли мэр Киева Виталий Кличко, братья Суркисы, Александр Мороз и министр культуры Александр Ткаченко.

На церемонии также присутствуют родственники и друзья первого президента независимой Украины. Похоронят Леонида Кравчука на столичном Байковом кладбище.

Напомним, при Кравчуке Украину признали независимым государством большинство стран мира, а руководство УНР в изгнании передало ему символы власти, тем самым признав новое государство правопреемницей Украинской Народной Республики.