В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком: фото церемонии

10 мая на 89-м году жизни скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. 17 мая прощание с ним проходит в Украинском доме в Киеве.

Фото траурной церемонии сделал фотокорреспондент "Апострофа", информирует Апостроф.

Попрощаться с Леонидом Кравчуком пришли мэр Киева Виталий Кличко, братья Суркисы, Александр Мороз и министр культуры Александр Ткаченко.

На церемонии также присутствуют родственники и друзья первого президента независимой Украины. Похоронят Леонида Кравчука на столичном Байковом кладбище.

Напомним, при Кравчуке Украину признали независимым государством большинство стран мира, а руководство УНР в изгнании передало ему символы власти, тем самым признав новое государство правопреемницей Украинской Народной Республики.


Лена Руденко, Апостроф

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