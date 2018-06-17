"Наш долг - вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку", - Патриарх Варфоломей
Православный первоиерарх заявил, что существование раскола не является аргументом, чтобы лишать весь народ связей с каноничностью.
Перед Вселенской Патриархией стоят обязательства и ответственность вернуть народы Украины и Македонии к истине и к каноническим рамкам Церкви. Об этом заявил Патриарх Варфоломей во время Литургии в патриаршем храме св. Георгия на Фанаре в день своих именин, 11 июня, передает RISU.
«Существование раскола не является аргументом, чтобы лишать весь народ связей с церковной правдой и каноничностью, отрицая нашу ответственность перед Богом и историей, а наоборот скорее стимулом для поиска спасительных и объединяющих решений», - сказал православный первоиерарх.
«Когда Церковь-Мать ищет пути спасения наших братьев из Украины и Скопье, она исполняет свой апостольский долг. Наш долг и ответственность является в том, чтобы привести эти народы обратно к церковной правде и каноническому порядку. Поэтому то, что занимает Вселенский Патриархат, он занимает благо целого мира и предлагает всем народам без исключения. В этом контексте существует и межхристианский диалог, который действует «в любви и правде», - отметил Вселенский Патриарх.
Напомним, ранее в АП сообщили о начале процедур для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.
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