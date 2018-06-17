"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска

Пользователей соцсетей потрясло фото нынешнего состояния аэропорта в оккупированном Луганске, который боевики так называемой "ЛНР" и роSSийские наемники превратили в руины при штурме позиций украинских военных.

Подразделения ВСУ обстреливали из РСЗО "Градов", но военнослужащие могли выстоять и покинуть аэропорт уже после практически полного его разрушения. Фото обнародовал на своей странице в соцсети Твиттер известный блогер из Донецка под ником Фашик Донецкий, передает Час Пик.

На снимке - здание разрушенного терминала, которое было практически полностью уничтожено артиллерийским огнем, снарядами "Градов" и реактивной артиллерией роSSийских наемников.

При этом, блогер из Донецка восхищен подвигом украинских военных, до последнего удерживавших стратегически важный объект, которым роSSийские военные могли воспользоваться для прямой высадки десанта в Луганск на аэродром в 2014 году.