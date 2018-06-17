Минюст Украины хочет запретить и ликвидировать еще одну партию

минюст юстиция

Министерство юстиции Украины подало в Окружной административный суд Киева иск с требованием запретить в стране партию «Успешная страна».

Об этом сообщила пресс-служба суда 15 июня.

Иск подан к партии, третьи лица – Генпрокуратура Украины и Служба безопасности.

«Истец просит суд запретить и принудительно распустить (ликвидировать) политическую партию «Успешная страна», – говорится в сообщении.

На сайте партии указано, что ее почетным главой является экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Источник: Гордон


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