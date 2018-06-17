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Минюст Украины хочет запретить и ликвидировать еще одну партию Министерство юстиции Украины подало в Окружной административный суд Киева иск с требованием запретить в стране партию «Успешная страна». Об этом сообщила пресс-служба суда 15 июня. Иск подан к партии, третьи лица – Генпрокуратура Украины и Служба безопасности. «Истец просит суд запретить и принудительно распустить (ликвидировать) политическую партию «Успешная страна», – говорится в сообщении. На сайте партии указано, что ее почетным главой является экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко. Источник: Гордон

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