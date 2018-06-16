РоSSия срочно отозвала дипломата из Украины

В ручной клади Андрея Малакея в аэропорту Одессы обнаружили сюрикен.

Министерство иностранных дел РоSSии в срочном порядке отозвало третьего секретаря Генерального консульства РФ в Одессе Андрея Малакея.

Это произошло после того, как в его ручной клади в аэропорту Одессы обнаружили предмет, похожий на сюрикен - метательное оружие японских ниндзя, сообщает Цензор.НЕТ.

"1 июня 2018 года во время прохождения багажного контроля роSSийским дипломатом Малакеем в международном аэропорту "Одесса" возникло подозрение о нахождении в его портфеле запрещенных предметов. По итогам санкционированного дипломатом обыска был обнаружен похожий на сюрикен предмет", - говорится в сообщении.

В связи с находкой, роSSийский дипломат был снят с рейса и покинул территорию аэропорта.

Отмечается, что транспортировка дипломатами холодного оружия в ручной клади нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и требования ИКАО по авиабезопасности.

В связи с инцидентом украинская сторона направила ноту в РФ, после чего роSSийский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из страны.

Напомним, в феврале в роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина.


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