Украинцы в Париже провели акцию в поддержку политузников РФ

Активисты держали в руках портреты украинских политзаключенных.

?Украинцы в Париже провели акцию в поддержку политузников РФ
Фото: facebook.com/vitaliya.ricard

Украинская община в Париже провела акцию-перформанс за освобождение политзаключенных, незаконно удерживаемых в РоSSии. Мероприятие состоялось вечером 15 июня. Об этом сообщает Укринформ.

"Наша демонстрация за освобождение всех 70 украинских политических заключенных в РоSSии и оккупированном Крыму - среди которых Сенцов, Кольченко, Клих, Сущенко, Балух - из них 5 человек голодают!", - говорится в сообщении активистки и участницы акции Виталии Рикард.

Во время акции, которая проходила на площади Сан Мишель, активисты держали в руках портреты украинских политзаключенных, плакаты с призывами к их освобождению, украинские и французские флаги, также раздавали листовки.

По словам участников мероприятия, они спрашивали у прохожих, знают ли те о содержащихся в РФ и Крыму украинцах.

"Много было заинтересованных. Были те, кто говорил: "Да, мы знаем". Очень много было предоставлено информации по каждому из заключенных", - рассказали активисты.

Напомним, "Мемориал" насчитал в РоSSии 158 политзаключенных.


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