Боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за сутки

Потерь среди украинских военных нет.

За прошедшие сутки, 15 июня, роSSийско-оккупационные войска 36 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз противник применял тяжелое вооружение. Об этом сообщают в штабе ООС.

Боевые действия с обострением на отдельных направлениях продолжались вдоль всей линии соприкосновения.

"На луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно уменьшилась. Противник снова сорвал разведения войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Новотошковское враг прекратил попытки овладения позициями наших войск", - говорится в сообщении.

На дебальцевском направлении в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения Объединенных сил сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки.

На донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Украинские защитники огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям.

Частично ситуация обострилась на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

Во время боевых действий за прошедшие и текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки одного оккупанта уничтожено и один ранен.

Напомним, суд в Донецкой области отпустил роSSийского снайпера, воевавшего за "ДНР".