Боевики "ДНР-ЛНР" активизировали воздушную разведку и боевую подготовку, - ИС

В оккупированном Донецке ходят слухи о разделении территории города на три категории.

РоSSийские оккупационные формирования на Донбассе продолжают обстреливать позиции украинских военных и населённые пункты, находящиеся вблизи линии разграничения.

Об этом сообщил в Фейсбуке координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Преимущественно огонь ведется из автоматического стрелкового оружия, ручных и станковых гранатомётов. Также фиксируется применение тяжелого вооружения - в основном 120-мм миномётов и 122-мм ствольной артиллерии.

За последнюю неделю боевики наиболее интенсивно обстреливали позиции ВСУ в районе Крымского, Причепиловки, Новотошковского, Зайцево, Каменки, Опытного, Пескови, Новоселовки Второй, Новотроицкого, Павлополя, Водяного, Лебединского и Широкино.

Также оккупационные войска активизировали воздушную разведку и боевую подготовку.

"В районе отвалов «шахты Ленина», Железной Балки и южнее, а также в районе Широкой Балки появились несколько установок ЗУ-23-2 оккупантов на транспортных платформах, включая бортовые «Уралы» и МТ-ЛБ. Скорее всего, оккупанты пытаются воспрепятствовать или «закрыть» данный район от полётов БПЛА как ОБСЕ , так и ВСУ", - отмечается в сообщении.

Южнее Петровского противник без соблюдения мер маскировки, в открытую оборудовал позиции для 120-мм миномётной батареи, которая обстреливает продвинувшиеся в направлении Петровского подразделения ВСУ. На позиции фиксируются 120-мм миномёты типа 2Б11 «Сани», которые, согласно Минским договоренностям, должны быть как минимум в 15 км восточнее от данного района", - говорится в сообщении.

В нескольких районах южнее Донецка зафиксировано присутствие по нескольких единиц ЗРК типа 9К35 "Стрела-10".

По обеим сторонам Светлодарской дуги ведутся инженерные работы на нескольких участках - в районе Лозовогои восточнее жд станции Доломит. Отмечается, что боевики ведут работы с привлечением гражданской строительной техники и военных инженерных машин.

Так называемые " МВД " и "МГБ" боевиков переведены на "усиленный вариант несения службы" на период ЧМ по футболу в РоSSии. "Смысл данного распоряжения не ясен, учитывая, что никакие мероприятия, имеющие отношение к ЧМ-2018, в ОРДЛО проводиться не будут", - отмечается в сообщении.

В оккупированном Донецке ходят слухи о разделении территории города на три категории.

"В первой разрешается вести боевые действия в полном объеме, независимо от имеющейся там инфраструктуры и наличия гражданского населения, во второй разрешается вести боевые действия с определенными ограничениями (допускаются незначительные повреждения инфраструктурных объектов и человеческие потери), в третьей не допускается ведение любых боевых действий. Якобы данное новшество объясняется возможным наступлением ВСУ во время проведения в РФ чемпионата мира по футболу", - добавил Тымчук.

Также боевики "ДНР" запретили выезжать с оккупированной территории Донецкой области митрополитам УПЦ МП - Донецкому и Мариупольскому Илариону и Горловскому и Славянскому Митрофану. Запрет действует "вплоть до особого распоряжения".

Напомним, в четверг в ходе боевых действий погибли двое военных и шестеро получили ранения.