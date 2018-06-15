"Марш равенства" в Киеве будут охранять пять тысяч правоохранителей

Ожидается такое же количество участников шествия.

Безопасность на "Марше равенства" в Киеве 17 июня будут обеспечивать пять тысяч сотрудников правоохранительных органов, рассказал на брифинге в пятницу первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Ожидается участие в марше 5 тыс. человек и, соответственно, будет аналогичное количество правоохранителей - около 5 тыс. Количество тех, кто будет непосредственно обеспечивать порядок на марше, мы точно определим в воскресенье, исходя из обстановки", - сообщил он.

Яровой подчеркнул, что в пятницу будет проведено координационное совещание МВД по поводу подготовки к "Маршу равенства".

"У нас есть информация из соцсетей о том, что радикально настроенные люди будут делать попытки помешать этому маршу. Мы встречаемся с лидерами разных организаций, чтобы предупредить об ответственности за нарушения, связанные с безопасностью", - заявил он.

Напомним, "Марш равенства" начинается в воскресенье в 9:00 возле Национальной оперы. В 2017 году его участникам перекрыли дорогу националисты, в результате шествие дошло к намеченной точке, но обходным путем.

После завершения шествия в результате нападений пострадали 10 человек.