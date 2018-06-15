В РоSSии отменили оправдательный приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву

Дело главы карельского "Мемориала" отправили на новое расследование в первый день ЧМ.

В РоSSии отменили оправдательный приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву
Фото: novayagazeta.ru

Верховный суд Карелии отменил решение Петрозаводского городского суда, который в апреле этого года полностью оправдал историка, главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии.

На рассмотрение суда поступили сразу две апелляционные жалобы - от стороны обвинения в лице прокурора и от Валентины - родной бабушки приемной дочери Дмитриева Наташи (именно она отдала девочку в детский дом в трехлетнем возрасте). На заседании в четверг бабушка выступила перед судом, заявив, что Дмитриев опозорил ее и ее внучку. Кроме того, судья приобщила к делу психологическое обследование девочки, которую сделали уже после решения Петрозаводского городского суда. Адвокат и сам Дмитриев о ней не знали. Жалобы рассматривались в закрытом режиме, передает "Новая газета".

Дело будет отправлено на доследование в связи с "вновь открывшимся обстоятельствами".

Мотивировочная часть решения будет готова к концу недели. Адвокат Виктор Ануфриев предполагает, что дело начнут пересматривать ближе к сентябрю. До этого времени суд оставил Дмитриева под подпиской о невыезде.

Историка Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года по обвинению в производстве порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, совершении развратных действий без применения насилия, а позже еще предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. Дмитриева обвиняли в том, что он фотографировал свою приемную дочь и хранил эти снимки у себя на компьютере. Сам историк утверждал, что делает это, чтобы следить за здоровьем девочки, которая была очень болезненным ребенком.

Больше года Дмитриев провел в СИЗО, потом его отпустили под домашний арест. Дело слушалось в закрытом режиме. 4 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Юрия Дмитриева по двум самым тяжелым статьям. По статье "Незаконное хранение огнестрельного оружия" судья назначила наказание в два года и шесть месяцев ограничения свободы.

После вынесения оправдательного приговора Дмитриев получил премию Московской Хельсинкской группы за вклад в защиту прав человека и стал финалистом премии Бориса Немцова.

Во время суда приемная дочь Дмитриева Наташа была разлучена с отцом.


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