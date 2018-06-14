Боевики обстреляли Водяное
В результате обстрела пострадал 71-летний мужчина.
В среду вечером боевики обстреляли поселок Водяное в Донецкой области.
Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.
В результате обстрела поврежден дом, где находился 71-летний мужчина. Пенсионер получил ранения. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
"В полицию обратился 71-летний местный житель, который рассказал, что в результате последнего обстрела его дом был поврежден осколками (крыша и стены). На момент обстрела мужчина находился в доме. Он получил осколочное ранение спины, но от помощи специалистов отказался", - говорится в сообщении.
На место происшествия работали сотрудники Волновахского отдела полиции. Правоохранители квалифицировали обстрел как теракт (ст.258 Уголовного кодекса).
"Прифронтовой поселок Водяное расположен в нескольких сотнях метров от позиций террористов. Каждый день там продолжаются обстрелы, из-за чего в населенном пункте осталось всего девять жилых домов. Остальные жители выехали в другие города страны", - отметили в полиции.
Напомним, за прошедшие сутки ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась сложной, но контролируемой ВСУ. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. В результате четверо военнослужащих получили ранения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
14.06.2018 10:08
14.06.2018 10:08