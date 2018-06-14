В НАТО негативно оценивают процесс реформирования СБУ

"Реформа должна охватывать сектор безопасности, как единый организм".

В НАТО негативно оценивают процесс реформирования Службы безопасности Украины.

Об этом на конференции в Киеве заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, передаёт корреспондент LB.ua.

"Украина заявила о своих намерениях достичь стандартов НАТО до 2020 года. Это, естественно, очень амбициозная цель. Для этого реформы должны быть глубинными, целостными и сбалансированными. Реформа должна охватывать сектор безопасности, как единый организм. И реформирование этого сектора является не просто комплексным, но и затратным. Поэтому это рассматривается также в рамках пакета комплексной помощи, которую предоставляет НАТО Украине, согласно плану, утверждённому ещё два года назад", - заявил он.

Он напомнил, что с конца 2015 года международная консультативная группа начала активное участие и предоставлении помощи Украине в вопросе реформирования СБУ .

"У нас были очень конструктивные обсуждения, которые привели к тому, что к концу 2016 года была представлена концепция по превращению СБУ в современную службу безопасности. Однако прошло уже два года, но концепция до сих пор не подписана... Поэтому мы можем сделать вывод, что, к сожалению, в этом направлении у нас нет прогресса. Мы сделали несколько шагов назад. И сейчас мы можем сказать, что окончательная версия этой концепции не отвечает стандартам НАТО в этой сфере. Мы хотели бы видеть СБУ деполитизированной, демилитаризированной и внутренне эффективной службой безопасности. Но такая трансформация требует изменения отдельных функций, в частности, речь идёт о борьбе с экономическими преступлениями и борьбой с коррупцией. Это предполагает в целом разграничение функций с другими органами власти", - подчеркнул он.

Винников призвал продолжить процесс реформирования СБУ согласно стандартам альянса.

"Ожидания международного сообщества очень велики. Украина имеет все шансы, чтобы стать примером успешного реформирования этого органа. Если эта реформа не будет успешной, то представители НАТО будут считать, что Украина утратила возможность для реформирования. Мы призываем приложить все усилия для реформирования органов правоохранительного сектора и безопасности. И это касается не только СБУ , но и всех других силовых органов", - сказал он.

Напомним, осенью 2015 года Верховная Рада приняла закон, которым сузила перечень уголовных преступлений, подведомственных СБУ .

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