Чиновница-переселенка попала в базу "Миротворца" за выступление на чемпионате по бодибилдингу в Донецке

Женщина получает помощь для внутренне перемещенных лиц.

Запорожская чиновница, которая участвовала в чемпионате "ДНР" по бодибилдингу, попала в базу "Миротворца", пишет местное издание "Сайт города Запорожья".

Основанием для внесения в базу указано "сотрудничество с пророSSийскими террористическими организациями" и "участие в пропагандистских мероприятиях роSSийско-террористической оккупационной администрации ДНР".

В 2017 году чиновница, которая занимает должность Главного специалиста Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области, участвовала в соревнованиях "Кубок Донбасса по бодибилдингу и фитнесу".

Женщина переехала в Запорожье из Донецка, получает помощь для внутренне перемещенных лиц.