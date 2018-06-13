Чиновница-переселенка попала в базу "Миротворца" за выступление на чемпионате по бодибилдингу в Донецке
Женщина получает помощь для внутренне перемещенных лиц.
Запорожская чиновница, которая участвовала в чемпионате "ДНР" по бодибилдингу, попала в базу "Миротворца", пишет местное издание "Сайт города Запорожья".
Основанием для внесения в базу указано "сотрудничество с пророSSийскими террористическими организациями" и "участие в пропагандистских мероприятиях роSSийско-террористической оккупационной администрации ДНР".
В 2017 году чиновница, которая занимает должность Главного специалиста Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области, участвовала в соревнованиях "Кубок Донбасса по бодибилдингу и фитнесу".
Женщина переехала в Запорожье из Донецка, получает помощь для внутренне перемещенных лиц.
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