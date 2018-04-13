РоSSийского рэпера не впустили в Украину в день концерта

Матвею Мельникову (псевдоним - МОТ) из-за неоднократных посещений Крыма запретили в течение трех лет посещать Украину.

РоSSийского рэпера не впустили в Украину в день концерта
Фото: Dom2Life.ru

Украинские пограничники отказали во въезде роSSийском рэперу Матвею Мельникову (псевдоним - МОТ) из-за неоднократных посещений исполнителем оккупированного Крыма в обход украинского законодательства.

Как сообщил 13 апреля представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, рэпера задержали в аэропорту "Борисполь".

Кроме того, ему запретили в течение трех лет посещать Украину.

10 апреля первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джеппар сообщила, что запланировавший концерт в Киеве роSSийский рэпер неоднократно посещал Крым в обход украинского законодательства.

Как сообщает киевский концертный зал StereoPlaza, выступление роSSийского исполнителя запланировано на 13 апреля.

В июне 2017 года роSSийский рэпер МОТ (Матвей Мельников) отменил концерты в клубах одесской Аркадии. Тогда активисты обратились в СБУ и Госпогранслужбу с требованием запретить ему въезд в Украину из-за поддержки аннексии Крыма и посещения аннексированного полуострова в 2015-2016 годах.

Как сообщалось, в январе молдаванину отказали во въезде в Украину из-за георгиевской ленты в машине. В его автомобиле также была роSSийская символика.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Работники СБУ, пользуясь дорогими автомобилями, должны быть готовы к критике со стороны прессы, - Верховный СудРаботники СБУ, пользуясь дорогими автомобилями, должны быть готовы к критике со стороны прессы, - Верховный Суд
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Парасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млнПарасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млн
В Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтерыВ Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтеры
Блок рекламы


Похожие новости
Волкер посетит Украину в середине маяВолкер посетит Украину в середине мая
Порошенко поручил Кабмину провести военный парад в День независимостиПорошенко поручил Кабмину провести военный парад в День независимости
Яценюк о "Северном потоке-2": Важно, что перевесит - деньги или европейские ценностиЯценюк о "Северном потоке-2": Важно, что перевесит - деньги или европейские ценности
Британия возобновила расследование смерти роSSийского финансистаБритания возобновила расследование смерти роSSийского финансиста
В Госдуме фюрера РФ запугивают Украину полномасштабной войной в маеВ Госдуме фюрера РФ запугивают Украину полномасштабной войной в мае
Фейгин: Сущенко могут обменять на роSSийского военногоФейгин: Сущенко могут обменять на роSSийского военного
Порошенко объявил день запуска патрульной полиции Днем полиции УкраиныПорошенко объявил день запуска патрульной полиции Днем полиции Украины
СБУ запретила въезд в Украину 60 выдворенным из США роSSиянамСБУ запретила въезд в Украину 60 выдворенным из США роSSиянам
Военный погиб, трое ранены в первый день нового перемирияВоенный погиб, трое ранены в первый день нового перемирия
Боевики нарушили "пасхальное" перемирие в первый день его объявленияБоевики нарушили "пасхальное" перемирие в первый день его объявления
Последние новости
Подгружаем последние новости