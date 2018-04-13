РоSSийского рэпера не впустили в Украину в день концерта

Матвею Мельникову (псевдоним - МОТ) из-за неоднократных посещений Крыма запретили в течение трех лет посещать Украину.

Украинские пограничники отказали во въезде роSSийском рэперу Матвею Мельникову (псевдоним - МОТ) из-за неоднократных посещений исполнителем оккупированного Крыма в обход украинского законодательства.

Как сообщил 13 апреля представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, рэпера задержали в аэропорту "Борисполь".

Кроме того, ему запретили в течение трех лет посещать Украину.

10 апреля первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джеппар сообщила, что запланировавший концерт в Киеве роSSийский рэпер неоднократно посещал Крым в обход украинского законодательства.

Как сообщает киевский концертный зал StereoPlaza, выступление роSSийского исполнителя запланировано на 13 апреля.

В июне 2017 года роSSийский рэпер МОТ (Матвей Мельников) отменил концерты в клубах одесской Аркадии. Тогда активисты обратились в СБУ и Госпогранслужбу с требованием запретить ему въезд в Украину из-за поддержки аннексии Крыма и посещения аннексированного полуострова в 2015-2016 годах.

Как сообщалось, в январе молдаванину отказали во въезде в Украину из-за георгиевской ленты в машине. В его автомобиле также была роSSийская символика.