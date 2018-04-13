В Киеве задержаны сотрудник суда и экс-прокурор, которые "воровали домами"
В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли почти 50 тысяч долларов США.
Правоохранители в Киеве задержали действующего руководителя аппарата суда и бывшего прокурора, которые через поддельные судебные решения незаконно завладели коммунальным и государственным имуществом.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Киевская прокуратура совместно с СБУ разоблачили и задержали действующего руководителя аппарата суда и экс-прокурора, которые через поддельные судебные решения незаконно завладели коммунальным и государственным имуществом. В переводе с официального - воровали домами. В прошлом году украли жилой дом на ул. Гоголевской (в Киеве - ред.), а в этом году замахнулись на комплекс зданий Академии педнаук на ул. Хмельницкого! Но браслеты изменили планы в пятницу 13-го", - написал Луценко.
В СБУ сообщили о блокировании в Киеве противоправного механизма отчуждения коммунального и государственного имущества за поддельные судебные решения.
"Начальник аппарата одного из столичных райсудов под руководством бывшего сотрудника региональной прокуратуры оформлял поддельные решения районного суда, а впоследствии сообщники переоформляли права собственности на государственные и коммунальные объекты. Оперативники спецслужбы задокументировали факт отчуждения дельцами более пяти тысяч квадратных метров коммунальной собственности в центральной части Киева", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Двух злоумышленников задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе обысков по местам жительства и работы организатора и фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли почти 50 тысяч долларов США и документацию, что свидетельствует о противоправных сделках.
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