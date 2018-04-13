Порошенко: 40 стран готовы участвовать в миротворческой операции на Донбассе
Президент попросил генсека ООН до конца года направить оценочную миссию в зону АТО.
Более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса, заявил президент Петр Порошенко.
"У нас на сегодняшний день более четырех десятков стран согласились взять участие в составе миротворческой операции", - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам в пятницу.
Президент также сообщил, что обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой направить на Донбасс специальную миссию для оценки стоимости, численности и необходимых сроков для разворачивания миротворцев.
"Я лично обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, чтобы на восток Украины была направлена специальная оценочная миссия, для того чтобы ООН оценила стоимость, численность, сроки разворачивания, предварительные условия, и началась практическая работа относительно реализации указанного проекта", - пояснил Порошенко.
По его словам, оценочная миссия ООН может прибыть на Донбасс без решения СБ ООН, а только по решению генсека Организации.
"Я делаю все возможное, чтобы мы развернули эту миссию уже в 2018 году", - сказал Порошенко, имея в виду оценочную миссию.
Говоря о перспективах развертывания миротворческой миссии в целом, президент сказал: "Мы готовы, как только РоSSия примет позицию всего мира, немедленно выносить этот вопрос на голосование в Совет безопасности ООН. Много членов Совета безопасности готовы поддержать согласованный проект".
Напомним, что встреча Порошенко с генсеком ООН состоялась в кулуарах 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале.
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