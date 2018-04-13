Командира криворожской части НГУ сняли с должности за парад по красными флагами

Провинившегося командира перевели в Северное территориальное управление Нацгвардии.

Командира криворожской части НГУ сняли с должности за парад по красными флагами
Фото: facebook.com/juliana.berezutskaya

В Кривом Роге поменяли командира воинской части 3011 Нацицональной гвардии, бойцы которой 22 февраля во время парада к годовщине освобождения города от нацистов шли под красными флагами.

Об этом Радио Свобода сообщил представитель Центрального теруправления Нацгвардии Максим Зубов.

Провинившегося командира Вячеслава Мельника понизили в должности. Его перевели в Северное территориальное управление Нацгвардии, где он находится в распоряжении начальника управления.

Новым командиром воинской части 3011 назначен полковник Александр Аленин.

Согласно закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, в Украине запрещено публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима. Пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики считается надругательством над памятью миллионов их жертв.

Флаги, на которых изображено сочетание серпа и молота, относятся к коммунистической символике. Закон предусматривает несколько исключений (например, на оригиналы боевых знамен или намогильные сооружения на местах захоронений).

Закон действует с 2015 года.


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