Минобразования назначило нового ректора НАУ
Контракт с Исаенко подписан на пять лет до 12 апреля 2023 года
Министерство образования и науки Украины 13 апреля назначило нового ректора Национального авиационного университета Владимир Исаенко. Об этом говорится на сайте вуза.
Контракт с Исаенко подписан на пять лет до 12 апреля 2023 года.
Доктор биологических наук, профессор Владимир Николаевич Исаенко победил на выборах ректора, набрав 51,3% голосов сотрудников и студентов НАУ. Он много лет проработал в университете, в том числе на должности директора одного из учебно-научных институтов.
Напомним, что Исаенко руководил вузом с сентября 2016 года в статусе исполняющего обязанности. Его предшественник Владимир Харченко был задержан на взятке в размере 170 тыс. евро.
Постоянного ректора в НАУ не было с 2015 года.
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