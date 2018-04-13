Минобразования назначило нового ректора НАУ

Контракт с Исаенко подписан на пять лет до 12 апреля 2023 года

Министерство образования и науки Украины 13 апреля назначило нового ректора Национального авиационного университета Владимир Исаенко. Об этом говорится на сайте вуза.

Контракт с Исаенко подписан на пять лет до 12 апреля 2023 года.

Доктор биологических наук, профессор Владимир Николаевич Исаенко победил на выборах ректора, набрав 51,3% голосов сотрудников и студентов НАУ. Он много лет проработал в университете, в том числе на должности директора одного из учебно-научных институтов.

Напомним, что Исаенко руководил вузом с сентября 2016 года в статусе исполняющего обязанности. Его предшественник Владимир Харченко был задержан на взятке в размере 170 тыс. евро.

Постоянного ректора в НАУ не было с 2015 года.