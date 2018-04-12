Италия не будет участвовать в военных действиях в Сирии
В то же время Италия будет и впредь оказывать материально-техническую поддержку союзным войскам.
Италия не примет прямого участия в военной операции западных стран против сирийского правительства в ответ на недавнюю химическую атаку, передает Reuters.
"Италия не будет участвовать в сирийских военных", - заявил премьер-министр Паоло Джентилони.
В то же время Италия будет и впредь оказывать материально-техническую поддержку союзным войскам.
Ранее Германия заявила, что не будет участвовать в военных действиях против сирийского правительства в ответ на химическую атаку, в проведении которой обвиняют войска Башара Асада.
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12.04.2018 22:17