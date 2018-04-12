Гройсман: "Как я могу бояться отставки? Неужели для отставки есть причины?"

Премьер уверен в сохранении своей должности.

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что Верховная Рада его не уволит.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии LB.ua.

"Посмотрите на меня: как я могу бояться отставки? Неужели для отставки есть причины?", - заявил он, отвечая на вопрос о возможной отставке в свете предстоявшего отчета Кабмина.

Премьер-министр напомнил, что отчёт о выполнении Программы действий правительства за 2017 год, который Рада будет рассматривать на следующей неделе, "лежит в парламенте с 16 февраля".

"Как вы хотите? Чтобы отставки не было? Значит, не будет", — добавил Гройсман.

Напомним, в предстоящую среду комитет ВР по экономической политике заслушает отчёт Кабмина. Затем этот вопрос будет вынесен на голосование парламента.