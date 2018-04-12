Гройсман: "Как я могу бояться отставки? Неужели для отставки есть причины?"

Премьер уверен в сохранении своей должности.

Гройсман: "Как я могу бояться отставки? Неужели для отставки есть причины?"
Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что Верховная Рада его не уволит.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии LB.ua.

"Посмотрите на меня: как я могу бояться отставки? Неужели для отставки есть причины?", - заявил он, отвечая на вопрос о возможной отставке в свете предстоявшего отчета Кабмина.

Премьер-министр напомнил, что отчёт о выполнении Программы действий правительства за 2017 год, который Рада будет рассматривать на следующей неделе, "лежит в парламенте с 16 февраля".

"Как вы хотите? Чтобы отставки не было? Значит, не будет", — добавил Гройсман.

Напомним, в предстоящую среду комитет ВР по экономической политике заслушает отчёт Кабмина. Затем этот вопрос будет вынесен на голосование парламента.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Парасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млнПарасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млн
В Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтерыВ Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтеры
Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия ЧечнюПолторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия Чечню
Блок рекламы


Похожие новости
ГПУ закрыла дело о дипломе ГройсманаГПУ закрыла дело о дипломе Гройсмана
Гройсман попросил прокуратуру проверить законность выдачи лицензий на добычу литияГройсман попросил прокуратуру проверить законность выдачи лицензий на добычу лития
Гройсман хочет увеличивать добычу газа на 1 млрд кубометров в годГройсман хочет увеличивать добычу газа на 1 млрд кубометров в год
Супрун призвала не бояться сквозняковСупрун призвала не бояться сквозняков
Порошенко: тем, кто не сможет объединиться в ОТГ снизу, помогут сверхуПорошенко: тем, кто не сможет объединиться в ОТГ снизу, помогут сверху
Фейгин: Сущенко могут обменять на роSSийского военногоФейгин: Сущенко могут обменять на роSSийского военного
Гройсман отчитается в Раде на профильном комитетеГройсман отчитается в Раде на профильном комитете
Гройсман: если б могли, некоторые бы Супрун и в СПИДе обвинилиГройсман: если б могли, некоторые бы Супрун и в СПИДе обвинили
Качиньский: Выводы экспертов из США о Смоленской катастрофе могут стать "переломными"Качиньский: Выводы экспертов из США о Смоленской катастрофе могут стать "переломными"
Гройсман заложил капсулу строительства второй очереди Мемориала памяти жертв ГолодомораГройсман заложил капсулу строительства второй очереди Мемориала памяти жертв Голодомора
Последние новости
Подгружаем последние новости