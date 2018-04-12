Гройсман: "Как я могу бояться отставки? Неужели для отставки есть причины?"
Премьер уверен в сохранении своей должности.
Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что Верховная Рада его не уволит.
Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии LB.ua.
"Посмотрите на меня: как я могу бояться отставки? Неужели для отставки есть причины?", - заявил он, отвечая на вопрос о возможной отставке в свете предстоявшего отчета Кабмина.
Премьер-министр напомнил, что отчёт о выполнении Программы действий правительства за 2017 год, который Рада будет рассматривать на следующей неделе, "лежит в парламенте с 16 февраля".
"Как вы хотите? Чтобы отставки не было? Значит, не будет", — добавил Гройсман.
Напомним, в предстоящую среду комитет ВР по экономической политике заслушает отчёт Кабмина. Затем этот вопрос будет вынесен на голосование парламента.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
12.04.2018 13:22