Суддя Сенін на очах Добкіна не обрав заставу судді, яка злила газ фірмі зі «справи Онищенка»

Суддя Солом’янського райсуду Києва Вадим Сенін залишив без задоволення клопотання НАБУ і САП про обрання запобіжного заходу у вигляді застави судді Господарського суду Харківської області Тетяні Денисюк. Відповідне рішення він прийняв 11 квітня, повідомляє журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Екс-губернатор Харківщини Михайло Добкін (по центру) і харківський власник телеканалу “Ньюсван” Євген Мураєв (праворуч) прийшли виручати харківську суддю Тетяну Денисюк (між нардепами), яку НАБУ підозрює у масштабній оборудці. Фото: “Наші гроші”

11 квітня до суду прийшли екс-регіонали народні депутати Михайло Добкін (Опозиційний блок) та Євгеній Мураєв (позафракційний) і заявили про намір взяти суддю Тетяну Денисюк на поруки. Крім того, таку ж заяву суду надав голова ГО «Антикорупційний комітет Майдану» Олексій Ісаєв.

Денисюк підозрюється по двох статтях Кримінального кодексу – 364 (зловживання слубовим становищем) та 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення).

За даними слідства, суддя Денисюк 21 грудня 2016 року, зловживаючи владою інтересах ТОВ «Карпатнадраінвест», зобов’язала ПАТ «Укргазвидобування» передати фірмі природний газ, видобутий у серпні-листопаді 2016 р. за договором про спільну діяльність. При цьому вона достовірно знала, що на цей газ у вересні та жовтні 2016 року було накладено арешт у рамках кримінальної справи (т.зв. «газова справа» Онищенка).

При цьому слідство вказує на спричинення державі збитків діями судді на 205 тис грн. Це сума судового збору, який «Карпатнадраінвест» не сплатили при подачі позову.

Харківська суддя Тетяна Денисюк (праворуч) у суді, де київський суддя Вадим Сенін так і не обрав їй запобіжний захід

Так, у фірми було дві вимоги до ПАТ «Укргазвидобування»: підписати акти прийому-передачі і передати їй 10,95 млн куб. м газу та 826,39 тон газового конденсату. Обидві вимоги були визначені як немайнові, і фірма сплатила за подачу позову 2756 грн судового збору (по 1378 грн за вимогу).

Якщо перша вимога про підписання актів справді є немайновою. То друга – навпаки, майнова; і сплачено мало бути не 1378 грн, а 205 тис грн судового збору. На цьому наголошує слідство, а також на це вказує апеляційний суд, який 28 лютого 2017 року скасував вказане рішення судді Денисюк.

При цьому апеляційний суд вказав, що прийнявши до розгляду заяву «Карпатнадраінвест» без належних доказів сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, суд (суддя Тетяна Денисюк) порушив принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, що є неприпустимим.

У судовому засіданні прокурор САП вказав, що «всі обставини дають зрозуміти, що ці дії не були помилкою». За даними слідства, існує обґрунтована підозра судді Денисюк і є ризики, зокрема, її переховування від слідства та впливу на свідків. Зокрема, як розповів прокурор, вона 21 березня вживала заходи щодо ухилення від вручення підозри, при цьому вона через засоби зв’язку давала вказівки хатній робітниці та своїй помічниці із суду щодо спілкування із правоохоронцями. Крім того, фактично була підроблена медична довідка Денисюк.

У судовому процесі були озвучені дані про зв’язок директора ТОВ «Карпатнадраінвест» із родиною Денисюків. Зокрема, директор фірми Андрій Сіротов знайомий з батьком та братом Тетяни Денисюк з 1990-х років, оскільки працював разом з ними в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю.

Захист Тетяни Денисюк називають підозру судді необґрунтованою. За словами адвокатів, «суддя Денисюк за своїм особистим переконанням визначила вимоги, які були подані до господарського суду, як немайнові, і в цій частині судовий збір (2756 грн – ред.) був повністю сплачений». Адвокати переконують, що після цього суд апеляційної інстанції сказав, що фірма має доплатити, а, оскільки цей судовий збір доплачений не був, залишив позов без розгляду. І недоотримання 205 тис грн держбюджетом не є наслідком дій судді Денисюк, вважають захисники.

У цілому адвокати зводять свої аргументи до того, що справа Тетяни Денисюк нібито є продовженням справи щодо її батька екс-керівника податкової Харківської області Станіслава Денисюка, яку веде військова прокуратура. Він був затриманий у справі «податкових майданчиків Клименка» і з літа 2017 року перебуває під вартою. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос назвав Станіслава Денисюка «смотрящим» за всім бізнесом Курченка».

Крім того, захисники вважають, що Денисюк не набула статусу підозрюваної, оскільки відповідне повідомлення їй як судді мав вручити заступник генпрокурора або генпрокурор. Натомість вручення підозри Денисюк було доручено детективу.

Повний текст ухвали судді Солом’янського райдсу Києва Вадима Сеніна буде проголошено 16 квітня.