Украина завершила ратификацию договора с Молдовой о совместном погранконтроле

Закон о ратификации подписан в четверг.

Президент Петр Порошенко в четверг, 12 апреля, подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Украиной и Молдовой от 6 октября 2017 года о совместном пограничном контроле. Глава государства поставил подпись под документов в ходе встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, который прибыл в Киев с визитом.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Первый совместный контроль был введен в июле прошлого года в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск".

В ходе сегодняшней встречи Порошенко и Филип обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, такие как подписание договора о функционировании Днестровского гидроузла, приднестровское урегулирование, оздоровление детей с Донбасса в Молдове.

Также была достигнута договоренность об усилении координации позиций в рамках Восточного партнерства с целью ускорения процесса интеграции в Евросоюз .

Напомним, 1 марта Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Молдовы о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу.

В данном соглашении прописан порядок осуществления контроля соответствующими государственными органами Украины и Молдовы в пунктах пропуска на границе.

Соглашение было заключено 6 октября 2017 года в Кишиневе.

В то же время, после вступления данного документа в силу прекращает действовать соглашение между правительствами Украины и Молдовы об организации совместного контроля в пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу от марта 1997 года.