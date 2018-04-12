Украина завершила ратификацию договора с Молдовой о совместном погранконтроле

Закон о ратификации подписан в четверг.

Украина завершила ратификацию договора с Молдовой о совместном погранконтроле
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко в четверг, 12 апреля, подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Украиной и Молдовой от 6 октября 2017 года о совместном пограничном контроле. Глава государства поставил подпись под документов в ходе встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, который прибыл в Киев с визитом.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Первый совместный контроль был введен в июле прошлого года в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск".

В ходе сегодняшней встречи Порошенко и Филип обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, такие как подписание договора о функционировании Днестровского гидроузла, приднестровское урегулирование, оздоровление детей с Донбасса в Молдове.

Также была достигнута договоренность об усилении координации позиций в рамках Восточного партнерства с целью ускорения процесса интеграции в Евросоюз.

Напомним, 1 марта Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Молдовы о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу.

В данном соглашении прописан порядок осуществления контроля соответствующими государственными органами Украины и Молдовы в пунктах пропуска на границе.

Соглашение было заключено 6 октября 2017 года в Кишиневе.

В то же время, после вступления данного документа в силу прекращает действовать соглашение между правительствами Украины и Молдовы об организации совместного контроля в пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу от марта 1997 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУЗадержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Парасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млнПарасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млн
Блок рекламы


Похожие новости
Украина частично отменит Большой договор с РоSSиейУкраина частично отменит Большой договор с РоSSией
Украина на 8-м месте в списке стран, где похищают предметы искусстваУкраина на 8-м месте в списке стран, где похищают предметы искусства
Москаль: Если зайдут миротворцы, то Украина потеряет ДонбассМоскаль: Если зайдут миротворцы, то Украина потеряет Донбасс
ГПУ завершила досудебное расследование по делу о госизмене Поклонской и АксеноваГПУ завершила досудебное расследование по делу о госизмене Поклонской и Аксенова
Украина может направить миротворцев в МалиУкраина может направить миротворцев в Мали
Украина начала государственные испытания ракет "Ольха" (фото)Украина начала государственные испытания ракет "Ольха" (фото)
Климкин: Украина согласовала с Францией тактику по миротворцам, на очереди Германия и СШАКлимкин: Украина согласовала с Францией тактику по миротворцам, на очереди Германия и США
МИД: Украина не будет разрывать договор о дружбе с Россией, но не станет продлеватьМИД: Украина не будет разрывать договор о дружбе с Россией, но не станет продлевать
Ионова: Украина должна инициировать заседание Еврокомиссии о недопустимости "Северного потока-2"Ионова: Украина должна инициировать заседание Еврокомиссии о недопустимости "Северного потока-2"
Украина начала оформлять электронные визы для граждан 46 дальних странУкраина начала оформлять электронные визы для граждан 46 дальних стран
Последние новости
Подгружаем последние новости