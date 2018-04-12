Украина завершила ратификацию договора с Молдовой о совместном погранконтроле
Закон о ратификации подписан в четверг.
Президент Петр Порошенко в четверг, 12 апреля, подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Украиной и Молдовой от 6 октября 2017 года о совместном пограничном контроле. Глава государства поставил подпись под документов в ходе встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, который прибыл в Киев с визитом.
Об этом говорится на сайте президента Украины.
Первый совместный контроль был введен в июле прошлого года в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск".
В ходе сегодняшней встречи Порошенко и Филип обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, такие как подписание договора о функционировании Днестровского гидроузла, приднестровское урегулирование, оздоровление детей с Донбасса в Молдове.
Также была достигнута договоренность об усилении координации позиций в рамках Восточного партнерства с целью ускорения процесса интеграции в Евросоюз.
Напомним, 1 марта Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Молдовы о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу.
В данном соглашении прописан порядок осуществления контроля соответствующими государственными органами Украины и Молдовы в пунктах пропуска на границе.
Соглашение было заключено 6 октября 2017 года в Кишиневе.
В то же время, после вступления данного документа в силу прекращает действовать соглашение между правительствами Украины и Молдовы об организации совместного контроля в пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу от марта 1997 года.
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