Американские самолеты провели разведку у роSSийских баз в Сирии

К берегам Сирии прибыл американский эсминец с ракетами "Томагавк" на борту.

Второй за день американский самолет - радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II во вторник осуществил многочасовой полет у побережья Сирии, где расположены авиабаза ВКС РоSSии Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.

Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает Интерфакс-Украина.

По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 157326, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов осуществлял полет к западу от побережья Сирии.

Там же во вторник патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, способный вести разведку на большую глубину территории противника, в 13:26 совершил подлет к побережью Сирии и в течение не менее трех часов курсировал на расстоянии около 40 км от авиабазы Хмеймим и от базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, находясь над международными водами Средиземноморья.

Этот американский морской разведчик с бортовым номером 168439, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, осуществлял полет на высоте 8 тыс. метров над международными водами Средиземноморья.

По данным турецких СМИ , в настоящее время в 100 км от роSSийской военно-морской базы в Тартусе находится эсминец ВМС США , оснащенный 56 крылатыми ракетами "Томагавк". По сообщению французских СМИ , его сопровождает многоцелевой ракетный фрегат ВМС Франции "Акитен". Кроме того, у берегов Сирии также находится немецкий фрегат.