Коболев: Путин расчищает путь к полномасштабной войне

Строящийся газопровод Северный поток-2 — это троянский конь для Европейского Союза.

Об этом в интервью для Deutsche Welle заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Он отметил, что Нафтогаз работает над тем, чтобы объяснить европейским коллегам, почему этот проект противоречит интересам ЕС и почему, в случае его реализации, потом придется «серьезно расплачиваться».

Глава «Нафтогаза» также озвучил гипотезу о том, почему РоSSия с помощью «Северного потока-2» и «Турецкого потока» хочет свести к минимуму транзит газа через Украину. «Мы думаем, что переводя транзит из Украины куда-то еще, Путин в сущности расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в конечном итоге приведет к тому, что роSSийские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша , Венгрия, Словакия и Румыния», — заявил он.

По мнению Коболева, вероятность такого развития событий «превышает 50 процентов в случае прекращения транзита». А существование газового транзита через Украину делает такую полномасштабную агрессию очень затратной для РФ , отметил он.

Ценой за запуск Северного потока-2 будет «раскол в Евросоюзе», считает Коболев.

По мнению главы Нафтогаза, для достижения этой цели Москва применит тактику «разделяй и властвуй».