"Все, женюсь!": Олег Ляшко сообщил о дате свадьбы
Олег Ляшко, депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии, опубликовал на странице Facebook видео, на котором он сообщил своим родным, что в ближайшее время намерен жениться, передает Час Пик.
Избранницей стала Росита Сайранян, с которой Ляшко прожил в гражданском браке уже 20 лет и воспитывает взрослую дочь.
«Сегодня я сделал своей Росите очень серьезное предложение. К этому моменту мы шли 20 лет!», - написал Олег Ляшко.
Роспись запланирована на 2 июня.
«Росита долго ждала этого момента. Я хочу сказать, что мы 2 июня идём с Роситой расписываться. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел ещё 20 лет подумать, но Росита не дала», - добавил депутат.
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Политика
09.04.2018 12:16