"Все, женюсь!": Олег Ляшко сообщил о дате свадьбы

Олег Ляшко, депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии, опубликовал на странице Facebook видео, на котором он сообщил своим родным, что в ближайшее время намерен жениться, передает Час Пик.

Избранницей стала Росита Сайранян, с которой Ляшко прожил в гражданском браке уже 20 лет и воспитывает взрослую дочь.

«Сегодня я сделал своей Росите очень серьезное предложение. К этому моменту мы шли 20 лет!», - написал Олег Ляшко.

Роспись запланирована на 2 июня.

«Росита долго ждала этого момента. Я хочу сказать, что мы 2 июня идём с Роситой расписываться. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел ещё 20 лет подумать, но Росита не дала», - добавил депутат.