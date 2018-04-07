Румыния согласовала открытие пункта пропуска с Украиной

Пограничный пункт "Исакча-Орловка" разместится на переправе через Дунай.

Румыния согласовала открытие пункта пропуска с Украиной
Фото: comments.ua

Правительство Румынии одобрило открытие пограничного пункта Исакча (Румыния) - Орловка (Украина). Соответствующий документ, который подписала премьер-министр Румынии Виорика Денчиле, обнародовал заместитель председателя Одесского облсовета Юрий Димчогло, передает «Интерфакс-Украина».

«Это заслуга совместной командной работы Мининфраструктуры и МИД Украины, а также Одесского облсовета и обладминистрации», - прокомментировал Димчогло.

Согласно документу, на территории пограничного пункта также разместится румынская таможня.

Строительство паромных комплексов Измаил-Тулча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) - Исакча в декабря 2013 года был внесен в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 годы.

Украинский ООО «Паромный комплекс Орловка» и румынская компания «МБС-Инвест» при поддержке английских и кипрских инвесторов планируют построить паромную переправу через Дунай между н.п. Орловка и Исакча.

Украинская сторона намеревалась инвестировать в проект 5 млн евро, румынская - 20 млн евро. На румынской территории, кроме переправы, планировалось создать свободную экономическую зону из складами и инфраструктурой.

Планируемая мощность переправы - 170 тыс. единиц легкового и грузового транспорта в год.

Проект строительства паромной переправы через Дунай в этом месте обсуждается с 1998 года. Принципиальная договоренность о строительстве переправы между Румынией и Украиной была достигнута в 2006 году.

Напомним, пограничники изъяли 29 контрабандных телефонов на границе с Румынией.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
The Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской областиThe Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской области
Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУЗадержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Климкин: Украина согласовала с Францией тактику по миротворцам, на очереди Германия и СШАКлимкин: Украина согласовала с Францией тактику по миротворцам, на очереди Германия и США
Джапарова: оккупацией Крыма РоSSия нарушила 487 договоров с УкраинойДжапарова: оккупацией Крыма РоSSия нарушила 487 договоров с Украиной
РоSSия разорвала соглашение с Украиной о поставках вооруженияРоSSия разорвала соглашение с Украиной о поставках вооружения
Оман упростил визовый режим с УкраинойОман упростил визовый режим с Украиной
Румыния присоединилась к странам, непризнавшим голосование в КрымуРумыния присоединилась к странам, непризнавшим голосование в Крыму
Между Украиной и Кувейтом начнет действовать упрощенный визовый режимМежду Украиной и Кувейтом начнет действовать упрощенный визовый режим
Еврокомиссия озвучила требование к "Газпрому" по "газовой войне" с УкраинойЕврокомиссия озвучила требование к "Газпрому" по "газовой войне" с Украиной
РоSSия отказалась от трехсторонних газовых переговоров с Украиной и ЕСРоSSия отказалась от трехсторонних газовых переговоров с Украиной и ЕС
В ОБСЕ подтвердили расположение наемниками РФ тяжелой техники в населенных пунктах на ДонбассеВ ОБСЕ подтвердили расположение наемниками РФ тяжелой техники в населенных пунктах на Донбассе
РоSSия третьи сутки не пропускает грузовики из Украины в Харьковской областиРоSSия третьи сутки не пропускает грузовики из Украины в Харьковской области
Последние новости
Подгружаем последние новости