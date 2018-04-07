Румыния согласовала открытие пункта пропуска с Украиной
Пограничный пункт "Исакча-Орловка" разместится на переправе через Дунай.
Правительство Румынии одобрило открытие пограничного пункта Исакча (Румыния) - Орловка (Украина). Соответствующий документ, который подписала премьер-министр Румынии Виорика Денчиле, обнародовал заместитель председателя Одесского облсовета Юрий Димчогло, передает «Интерфакс-Украина».
«Это заслуга совместной командной работы Мининфраструктуры и МИД Украины, а также Одесского облсовета и обладминистрации», - прокомментировал Димчогло.
Согласно документу, на территории пограничного пункта также разместится румынская таможня.
Строительство паромных комплексов Измаил-Тулча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) - Исакча в декабря 2013 года был внесен в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 годы.
Украинский ООО «Паромный комплекс Орловка» и румынская компания «МБС-Инвест» при поддержке английских и кипрских инвесторов планируют построить паромную переправу через Дунай между н.п. Орловка и Исакча.
Украинская сторона намеревалась инвестировать в проект 5 млн евро, румынская - 20 млн евро. На румынской территории, кроме переправы, планировалось создать свободную экономическую зону из складами и инфраструктурой.
Планируемая мощность переправы - 170 тыс. единиц легкового и грузового транспорта в год.
Проект строительства паромной переправы через Дунай в этом месте обсуждается с 1998 года. Принципиальная договоренность о строительстве переправы между Румынией и Украиной была достигнута в 2006 году.
Напомним, пограничники изъяли 29 контрабандных телефонов на границе с Румынией.
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Политика
07.04.2018 11:24