Румыния согласовала открытие пункта пропуска с Украиной

Пограничный пункт "Исакча-Орловка" разместится на переправе через Дунай.

Правительство Румынии одобрило открытие пограничного пункта Исакча (Румыния) - Орловка (Украина). Соответствующий документ, который подписала премьер-министр Румынии Виорика Денчиле, обнародовал заместитель председателя Одесского облсовета Юрий Димчогло, передает «Интерфакс-Украина».

«Это заслуга совместной командной работы Мининфраструктуры и МИД Украины, а также Одесского облсовета и обладминистрации», - прокомментировал Димчогло.

Согласно документу, на территории пограничного пункта также разместится румынская таможня.

Строительство паромных комплексов Измаил-Тулча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) - Исакча в декабря 2013 года был внесен в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 годы.

Украинский ООО «Паромный комплекс Орловка» и румынская компания «МБС-Инвест» при поддержке английских и кипрских инвесторов планируют построить паромную переправу через Дунай между н.п. Орловка и Исакча.

Украинская сторона намеревалась инвестировать в проект 5 млн евро, румынская - 20 млн евро. На румынской территории, кроме переправы, планировалось создать свободную экономическую зону из складами и инфраструктурой.

Планируемая мощность переправы - 170 тыс. единиц легкового и грузового транспорта в год.

Проект строительства паромной переправы через Дунай в этом месте обсуждается с 1998 года. Принципиальная договоренность о строительстве переправы между Румынией и Украиной была достигнута в 2006 году.

Напомним, пограничники изъяли 29 контрабандных телефонов на границе с Румынией.