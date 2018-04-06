К Надежде Савченко приезжала скорая помощь

К нардепу Надежде Савченко приезжала «скорая».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее сетра Вера Савченко.

«У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались», – говорится в ее сообщении.

Подробностей относительно анализов и самочувствия арестованной Надежды Савченко Вера не сообщила.