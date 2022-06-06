WP: Украине нужна полноценная помощь США, а не поддержка в полсилы

История знала многие народы, которые начинали войны, ожидая быстро и безболезненно одержать победу, но затем оказывались в трясине долговременного конфликта, который был не столь успешным. Такими народами были наполеоновская Франция во время вторжений в Испанию и РоSSию, Германия во время Первой и Второй мировых войн, Ирак в ирако-иранской войне и США во время вторжений в Афганистан и Ирак.

Как только первоначальный спазм оптимизма проходил, эти конфликты превращались в войны на истощение, победителем в которых становилась та сторона, которой удавалось дольше наказывать врага. РоSSийское вторжение в Украину, которое длится уже более 100 дней, пошло по этому же шаблону, – пишет на страницах Washington Post старший научный сотрудник Совета по иностранным делам Макс Бут.

Молниеносное наступление на Киев , на которое рассчитывал роSSийский диктатор Владимир Путин, провалилось. В те первые дни мир был в восторге от украинского героизма. Его символом стали украинские военные, которые на роSSийское требование сдаться ответили уже бессмертными словами: «Русский военный корабль, иди на х…». Фото украинских тракторов, тянущих захваченные роSSийские танки, стали сенсацией в интернете. Но, несмотря на все тяжелые потери среди солдат и техники, Путин не остановил свое вторжение, разве что несколько уменьшил его масштабы. В середине апреля он сосредоточил усилия своей армии на Донбассе. Стянув сюда артиллерию, роSSийские войска устроили «ад» для украинских защитников в этом секторе. Президент Владимир Зеленский говорит, что россияне убивают до 100 украинских солдат каждый день, а ранения получают до 500. Захватчики контролируют около 20% Украины. А это территория побольше, чем Нидерланды.

Путин якобы рассчитывает, что все еще может победить в войне, дождавшись, когда готовность Запада помогать Украине придет в упадок. И на Западе действительно немало тех, кто дает ему основания так думать. Бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Украину уступить территорию ради мира. А президент Франции Эммануэль Макрон настаивает, что РоSSию "нельзя унижать". Что это значит? Путина следует вознаградить за его незаконную агрессию?

Все это отчаянные советы, не имеющие ничего общего с фактами на местах. Последние опросы показали, что почти 80% украинцев считают курс своей страны верным. А многие украинские беженцы возвращаются домой. Картинка на поле битвы более мрачная, чем месяц назад, но лучше, чем три месяца назад. Да, украинская армия потеряла некоторые территории, но в то же время ей удалось и освободить другие части страны. Она вытеснила «орков» с севера Украины и теперь отвоевывает села на юге. Украинские войска даже отвоевали часть Северодонецка, который неделю назад казался почти утраченным.