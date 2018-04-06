В Нальчике мужчину без кистей рук обвинили в попытке задушить полицейского при задержании

Пострадали также жена и дочь активиста.

В Нальчике активиста общественной организации "Вольный аул", у которого ампутированы кисти обеих рук, обвинили в попытке задушить полицейского.

Об этом сообщает организация "Комитету против пыток".

В отношении Аслана Иритова было заведено дело о применении насилия к представителю власти. По словам обвиняемого, полицейские ворвались к нему в дом 31 октября 2017 года и начали избивать Иритова и его брата, а затем увезли в полицию.

Во время задержания также пострадали жена и дочь активиста. Братья Иритовы обратились в Следственный комитет РоSSии, сообщив об избиении сотрудниками полиции. Однако в ведомстве им отказали и завели дело против самих активистов - по ч. 1 ст. 318 УК РФ(применение насилия в отношение сотрудника полиции).

В действиях же полицейских следователь не усмотрел ничего противоправного. В решении об отказе в возбуждении уголовного дела он описал применение силы сотрудником ОМОНа к Анжелике Иритовой следующим образом: "Также была применена физическая сила к Иритовой А. А. Сотрудник ОМОНа взял последнюю за одежду в области плеч и откинул в сторону, при этом действия не были направлены на причинение ей каких-либо телесных повреждений, а были направлены на удаление её с места происшествия…".

Об обстоятельствах причинения вреда здоровью средней степени тяжести Марине Иритовой, которой полицейские сломали палец, следователь вообще ничего не пишет.

"Совсем иначе на этом фоне выглядит расследование уголовного дела в отношении братьев Иритовых, которых обвиняют в нападении на сотрудников полиции. Дело было возбуждено сразу же, в день подачи заявления. Следователей по-прежнему не смущают серьезные расхождения в показаниях сотрудников полиции с видеозаписью инцидента. Есть и просто абсурдные выводы, что инвалид Аслан Иритов, у которого отсутствуют кисти рук, якобы душил ими полицейского, при этом сжимая ему шею пальцами. И эти выводы следствия странным образом устроили прокуратуру", - прокомментировал юрист Комитета против пыток Магомед Аламов.

"Если оценивать сегодняшнюю позицию органов следствия и надзора, опираясь исключительно на факты, то она, конечно, выглядит совершенно предвзято", - добавил он.

Аслан Иритов возглавляет общественную организацию "Вольный аул". С 2016 года он пытается решить проблему с земельными участками аула, которые, по его мнению, были несправедливо переданы мэрии.

Напомним, в июле 2016 года в РоSSии безрукий свидетель был найден повешенным в отделе полиции.