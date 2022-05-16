Катастрофа для россии: раскрыты детали уничтожения более 400 оккупантов при попытке пересечь Северский Донец

Уничтожение роSSийского батальона, когда он пытался пересечь Северский Донец в Луганской области на прошлой неделе, является одним из самых смертоносных эпизодов за время боевых действий.

По оценкам специалистов более 400 роSSийских солдат были убиты или ранены. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщалось, 11 мая роSSийское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Северский Донец возле Белогоровки, пытаясь окружить украинские войска вблизи Рубежного.

Спутниковые снимки показывают, что украинская артиллерия разрушила несколько роSSийских понтонных мостов и опустошила плотное сосредоточение роSSийских войск и техники вокруг реки.

Институт изучения войны указал, что могло быть убито или ранено до 485 роSSийских солдат и уничтожено более 80 единиц техники.

NYT также пишет, что наиболее впечатляющим является то, как разгром русской армии резонирует с постоянными заявлениями пророSSийских военных блогеров, некоторые из которых являются военными на передовой, которые рассказывают о "русском успехе и украинской трусости".