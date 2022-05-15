"Осознанно помогал РФ. Не расскаиваюсь. Слава РоSSии!": СБУ показала мужчину, передавшего РФ позиции ВСУ и ТрО – видеопризнание

Задержанный уверяет, что сам захотел помочь оккупантам, информирует ZN.ua.

Харьков после роSSийских обстрелов
© Гюндуз Мамедов / Twitter

Служба безопасности Украины и Харьковская областная прокуратура задержали жителя Чугуевского района Харьковской области, который через соцсети передавал РоSSии информацию о перемещении, движении и расположении техники и военных Вооруженных Сил Украины и сил Территориальной обороны.

"В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украине, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного положения) УК Украины", - сообщает УСБУ в Харьковской области.

СБУ опубликовала видео, на котором задержанный признается, что является давним сторонником "русского мира" и сам захотел помочь оккупантам.

"Я являюсь давним идеологическим сторонником "русского мира", чувствую себя русским человеком. После начала специальной военной операции, т.е. вооруженного конфликта между Россией и Украиной почувствовал непреодолимое желание внести свой посильный вклад в достижение РоSSийской Федерацией заявленных ею целей. Для этого используя социальную сеть, я передавал данные о дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил Украины и Теробороны, известные лично мне, гражданину РоSSийской Федерации, также зарегистрированному в этой сети, который, с его слов, в дальнейшем передавал эти сведения знакомым сотрудникам ФСБ РоSSии", - говорит задержанный.

"Действовал бескорыстно, осознанно, в содеянном не раскаиваюсь... Слава РоSSии - не знаю, говорить или нет", - говорит задержанный.


Александр Хребет, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция показала фото последствий обстрелов Гуляйполя в Запорожской областиПолиция показала фото последствий обстрелов Гуляйполя в Запорожской области
Оккупанты полностью оставляют позиции вокруг Харькова — ISWОккупанты полностью оставляют позиции вокруг Харькова — ISW
Оккупанты пытаются усилить позиции на острове Змеином — ГУРОккупанты пытаются усилить позиции на острове Змеином — ГУР
Maxar показала спутниковые снимки Змеиного и затопленный десантный катер "Серна"Maxar показала спутниковые снимки Змеиного и затопленный десантный катер "Серна"
В ЕС допускают временный отказ от нефтяного эмбарго из-за позиции Венгрии — BloombergВ ЕС допускают временный отказ от нефтяного эмбарго из-за позиции Венгрии — Bloomberg
"Ждал приезда роSSийской армии в Киев": полиция показала "базу" коллаборанта в столице, фото"Ждал приезда роSSийской армии в Киев": полиция показала "базу" коллаборанта в столице, фото
Враг обустраивает позиции, пополняет запасы и штурмует сразу в пяти направлениях: новые данныеВраг обустраивает позиции, пополняет запасы и штурмует сразу в пяти направлениях: новые данные
Жителя Мариуполя, передавшего РФ информацию о туннелях на Азовстали, подозревают в госизменеЖителя Мариуполя, передавшего РФ информацию о туннелях на Азовстали, подозревают в госизмене
"Вас надо вырезать": Мосейчук рассказала о нападении россиян и показала кадры перепалки"Вас надо вырезать": Мосейчук рассказала о нападении россиян и показала кадры перепалки
В Берлине полиция задержала мужчину за использование украинских флажков — BildВ Берлине полиция задержала мужчину за использование украинских флажков — Bild
Последние новости
Подгружаем последние новости