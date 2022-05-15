"Осознанно помогал РФ. Не расскаиваюсь. Слава РоSSии!": СБУ показала мужчину, передавшего РФ позиции ВСУ и ТрО – видеопризнание

Служба безопасности Украины и Харьковская областная прокуратура задержали жителя Чугуевского района Харьковской области, который через соцсети передавал РоSSии информацию о перемещении, движении и расположении техники и военных Вооруженных Сил Украины и сил Территориальной обороны.

"В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украине, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного положения) УК Украины", - сообщает УСБУ в Харьковской области.

СБУ опубликовала видео, на котором задержанный признается, что является давним сторонником "русского мира" и сам захотел помочь оккупантам.

"Я являюсь давним идеологическим сторонником "русского мира", чувствую себя русским человеком. После начала специальной военной операции, т.е. вооруженного конфликта между Россией и Украиной почувствовал непреодолимое желание внести свой посильный вклад в достижение РоSSийской Федерацией заявленных ею целей. Для этого используя социальную сеть, я передавал данные о дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил Украины и Теробороны, известные лично мне, гражданину РоSSийской Федерации, также зарегистрированному в этой сети, который, с его слов, в дальнейшем передавал эти сведения знакомым сотрудникам ФСБ РоSSии", - говорит задержанный.

"Действовал бескорыстно, осознанно, в содеянном не раскаиваюсь... Слава РоSSии - не знаю, говорить или нет", - говорит задержанный.