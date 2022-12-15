СБУ підбила підсумки обшуків в УПЦ МП та показала, що там знайшли

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви (Московського патріархату) у 9 областях країни, інформує Апостроф .

Про це повідомив прес-центр СБУ .

Обшуки пройшли у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях: скрізь було знайдено російські документи та символи, а також пропагандистську літературу

Під час обшуків було знайдено російські паспорти, символіку забороненої партії "ОПЗЖ", бланки перепусток в окупаційні "органи влади", літературу, в якій заперечується існування української держави та народу. У тому числі були знайдені книги ідеолога рашизму, улюбленого філософа Путіна Івана Ільїна.

На території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої "Республіки Підкарпатська Русь" із текстом гімну "підкарпатських русинів".

Також встановлено, що місцевий священик у проповідях називав "безбожниками-сатаністами" людей, які святкують Різдво 25 грудня.