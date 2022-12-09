"Ти ще "Слава Україні" тут прокричи!": росіянка накинулася на комунальників через жовто-блакитні декорації, відео

"Ти ще "Слава Україні" тут прокричи!": росіянка накинулася на комунальників через жовто-блакитні декорації, відео

У російському місті Ростові-на-Дону жінка з лайкою накинулася на комунальників, які монтували із синіх та жовтих блоків декорації до новорічних святкувань.

Вона взялася знімати на відео працівників та вимагала пояснень, чому відбувається це “позорище”.

“Патріотка” РФ вимагала віднести “х*хлячі прапорці” до кордону з Україною. Коли один із працівників спробував пояснити, що нічого страшного не відбувається, жінка почала погрожувати судом, заявивши: “Ти давай ще “Слава Україні” тут прокричи!”.

Неадекватна росіянка не знала, що прикраси, які її так розлютили, стояли в Ростові ще минулого року. З них складався так званий “Казковий замок” із синіх, жовтих та червоних блоків - кольорів прапора Ростовської області.

У соцмережах повідомляють, що після епічного скандалу влаштованого жінкою синьо-жовті декорації з вулиць Ростова зникли.


Алексей Ионов, politeka.net





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