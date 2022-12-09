"Ти ще "Слава Україні" тут прокричи!": росіянка накинулася на комунальників через жовто-блакитні декорації, відео
У російському місті Ростові-на-Дону жінка з лайкою накинулася на комунальників, які монтували із синіх та жовтих блоків декорації до новорічних святкувань.
Вона взялася
“Патріотка” РФ вимагала віднести “х*хлячі прапорці” до кордону з Україною. Коли один із працівників спробував пояснити, що нічого страшного не відбувається, жінка почала погрожувати судом, заявивши: “Ти давай ще “Слава Україні” тут прокричи!”.
Неадекватна росіянка не знала, що прикраси, які її так розлютили, стояли в Ростові ще минулого року. З них складався так званий “Казковий замок” із синіх, жовтих та червоних блоків - кольорів прапора Ростовської області.
У соцмережах повідомляють, що після епічного скандалу влаштованого жінкою синьо-жовті декорації з вулиць Ростова зникли.