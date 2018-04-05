Совет Европы рекомендовал Румынии подготовить больше учителей украинского

Румынии следует расширить официальное использование языков меньшинств в государственном администрировании.

Румынскому руководству следует обеспечить подготовку достаточного количества учителей для преподавания языков национальных меньшинств, в частности украинского, а также пересмотреть "порог" использования языков нацменьшинств в администрировании.

Об этом говорится в рекомендациях Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) для Румынии относительно применения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, а также экспертной оценке относительно выполнения страной своих обязательств, обнародованных сегодня, передает Укринформ.

"В приоритетном порядке Комитет министров считает, что руководству Румынии следует обеспечить подготовку достаточного количества учителей для полного выполнения своих обязательств в отрасли образования относительно болгарского, чешского, хорватского, немецкого, венгерского, ромского, русского, сербского, словацкого, турецкого и украинского языков", - указано в документе.

Также в отчете отмечено, что Румынии следует расширить официальное использование языков меньшинств в государственном администрировании.

"На сегодня язык меньшинств может использоваться только в общении с госструктурами, где население, принадлежащее к меньшинству и проживающее в определенной административной единице, составляет более 20% всего населения. Для использования языка нацменьшинства во время дебатов в местных органах власти количественный показатель представителей нацменьшинства должен составлять треть от представителей органа", - говорится в документе с рекомендацией изменения этих "порогов".

В докладе отмечается, что в целом румынская система образования гарантирует высокий уровень поддержки многих языков меньшинств, одобряется, что для большинства языков меньшинств существует комплексное предложение культурных мероприятий. В то же время документ требует улучшения уровня использования языков меньшинств в судах и экономической жизни.

Как известно, в прошлом году Румыния критически отнеслась к новому закону Украины "Об образовании", в частности ст. 7 относительно языка образования в Украине. Позже Украина и Румыния договорились разработать совместный документ по имплементации нового закона Украины об образовании, в частности его седьмой статьи.