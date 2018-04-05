США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
США, после соответствующих изменений в законодательство, будут готовы предложить Украине оборонительное вооружение, которое позволит украинским военным защищаться от снайперских выстрелов.
Об этом заявил американский сенатор Роберт Портман на пресс-конференции в Киеве, сообщает
«Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины — это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии», — сказал он.
Р.Портман также отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.
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05.04.2018 13:47