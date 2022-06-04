"Есть враг – это россия": бурятка по происхождению вступила в тероборону для защиты Украины

"Есть враг – это россия": бурятка по происхождению вступила в тероборону для защиты Украины

35-летняя Аюна Морозова три часа пролежала под завалами Харьковской обладминистрации, где в результате роSSийского удара 1 марта погиб 31 человек.

На женщину упал кусок бетона, вытащить ее из-под завалов помогал мужчина.

Корреспонденты Cуспільного встретились с Аюной в спорткомплексе "Акварена", на базе которого работала спортшкола, возглавляемая Морозовой. Здание тоже подверглось роSSийским обстрелам.

После вторжения рф Аюна вступила в тероборону. Бурятка по происхождению, имеющая разногласия по поводу ситуации в Украине с родителями, не общается с другими родственниками и считает себя полностью украинкой: «Здесь не может быть полутонов. Здесь все однозначно. Есть враг – это россия».


Алексей Ионов, politeka.net





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