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2022-06-04
"Есть враг – это россия": бурятка по происхождению вступила в тероборону для защиты Украины
35-летняя Аюна Морозова три часа пролежала под завалами Харьковской обладминистрации, где в результате роSSийского удара 1 марта погиб 31 человек.
На женщину упал кусок бетона, вытащить ее из-под завалов помогал мужчина.
Корреспонденты
После вторжения рф Аюна вступила в тероборону. Бурятка по происхождению, имеющая разногласия по поводу ситуации в Украине с родителями, не общается с другими родственниками и считает себя полностью украинкой: «Здесь не может быть полутонов. Здесь все однозначно. Есть враг – это россия».
Алексей Ионов, politeka.net