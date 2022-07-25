Зливав ворогу дані про ЗСУ та тероборону: у Києві затримали посібника окупантів

Служба безпеки України в Києві затримала агента спецслужб країни-терориста РФ, який збирав інформацію про українських військових і тероборонців. Зрадник почав працювати на ворога ще в квітні 2022 року, інформує Апостроф.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Черговим російським інформатором виявився 41-річний киянин, який отримував завдання від громадянки країни-агресора Росії - військової кореспондентки федерального телеканалу "Первый канал", що перебуває на тимчасово окупованій території України.

Колаборант передавав їй інформацію про ЗСУ та ТрО для розвідувальних підрозділів російського окупаційного війська, використовуючи різні номери телефону та листування в месенджерах з умовними словами-паролями.

"Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази його протиправної діяльності. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Розслідування триває", - резюмували в СБУ.


Ліза Бровко, Апостроф





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