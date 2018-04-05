В цех оборонного завода "Фотоприбор" в Черкассах ночью бросили две гранаты

В помещении цеха выбиты окна, пострадавших нет.

В цех оборонного завода

В Черкассах в цех оборонного завода "Фотоприбор", входящего в состав государственного концерна "Укроборонпром", неизвестные ночью бросили две гранаты РГД-5.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Инцидент произошел 5 апреля в 2:05 в помещении производственного цеха.

На место происшествия вызвали представителей полиции, Службы безопасности и ГосЧС.

"При осмотре помещения, по следам воронки и обломков, констатирован подрыв одной гранаты типа РГД-5 и найдена еще одна граната этого типа, которая не разорвалась из-за не вытянутой чеки", - отмечается в сообщении.

В результате взрыва пострадавших нет. В помещении цеха выбиты окна. Размер материального ущерба устанавливается.

Гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин сообщил, что готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях концерна.

Правоохранители анализируют найденные доказательства и записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленников. Производственный процесс на предприятии не прерывался.

"Фотоприбор" - стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлены приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Высокотехнологичная продукция предприятия применяется в танках "Булат" и "Оплот", а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.


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