ГПУ направила в суд дело судей, пытавшихся дать взятку Холодницкому
Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении судей Кировского райсуда Днепра, пытавшихся дать взятку руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому
Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
"Департамент по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры завершил досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда Днепра", - говорится в сообщении.
В сентябре 2017 года они пытались предоставить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницькому неправомерную выгоду за решение им вопроса о закрытии уголовного производства, по признакам уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).
21 сентября указанных лиц задержали в служебном кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры после передачи части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс.
По результатам досудебного расследования прокурор в уголовном производстве передал обвинительный акт в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по сути.
В ГПУ уточнили, что санкцией статьи, которая инкриминируется обвиняемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
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04.04.2018 21:49