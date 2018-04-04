МИД: Украина не будет разрывать договор о дружбе с Россией, но не станет продлевать

С начала агрессии Украина и РоSSия приостановили или расторгли 44 договора.

Министерство иностранных дел Украины не планирует разрывать договор о дружбе с Россией , а просто не будет его продлевать.

Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает "Интерфакс-Украина".

Она также подчеркнула, что с начала роSSийской агрессии Украина и РоSSия приостановили действие или разорвали 44 договора.

"До 2014 года Украиной и РФ был заключен 451 международный договор. После начала вооружённой агрессии мы начали инвентаризацию правовой базы двусторонних отношений с Россией ... По состоянию на апрель 2018 года по нашим данным было выполнены все необходимые внутригосударственные процедуры и принято решение о приостановлении или остановке действия одного межгосударственного договора, 25 межправительственных договоров (20 по инициативе Украины, 5 - РоSSии), 18 межведомственных договоров", - сказала Зеркаль на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам.

Замминистра отметила, что были приложены все усилия для уменьшения количества соглашений, в продлении которых Украина не заинтересована.

Зеркаль также добавила, что позиция МИДа относительно договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ заключается в нецелесообразности продолжения такого договора.

"Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и РФ . Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе", - пояснила Зеркаль.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Согласно ст. 40 договора, его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетнего периода.

В 2016 году представители МИДа говорили, что данный договор не денонсируют, поскольку он является доказательством в судах против РоSSии.