Порошенко объявил день запуска патрульной полиции Днем полиции Украины

Раньше День Национальной полиции отмечался 4 августа.

Порошенко объявил день запуска патрульной полиции Днем полиции Украины
Фото: www.president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому День полиции Украины будет отмечаться 4 июля.

Об этом он заявил на мероприятиях по передаче новой техники столичным полицейским.

"Я посоветовался с министром и подписал указ о введении нового профессионального праздника - Дня полиции Украины 4 июля", - заявил он.

Раньше День Национальной полиции Украины отмечался 4 августа, но Порошенко предпочитает считать 4 июля новым праздником, он видит в этом некий символизм.

"Тут у меня говорится, что перенос с 4 августа на 4 июля. Не перенос. А основание точно так же, как мы основали новую полицию", - сказал он.

Напомним, 4 июля 2015 года в Киеве начала работать патрульная полиция.


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