В законопроекте о Бюро финбезопасности слишком много президента, - эксперт РПР
Законопроект должен предусмотреть соответствующие правки в закон об оперативно-розыскной деятельности, в закон о СБУ и Нацполиции, уверены эксперты.
Законопроект о создании органа финансовой безопасности должен предусматривать ликвидацию экономических подразделений СБУ и Национальной полиции. Об этом заявил Владимир Петраковский, эксперт группы реформа органов правопорядка Реанимационного пакета реформ на круглом столе, посвященном теме финансовой полиции, организованном Институтом Горшенина и Реанимационным пакетом реформ.
"Мы не критикуем и не поддерживаем какой-то конкретный законопроект. Мы даем рекомендации по ключевым моментам, которые обязательно следует учесть. И первое требование - это то, что законопроект должен предусматривать создание органа, который объединит расследование всех экономических дел. Он не должен просто забрать подследственность, он должен решить вопрос о существовании экономического блока в СБУ и Нацполиции. Чтобы не было, что новый орган создали, а старые структуры и дальше продолжают работу. Законопроект должен предусмотреть соответствующие правки в закон об оперативно-розыскной деятельности, в закон о СБУ и Нацполиции", - сказал Петраковский.
В РПР также считают, что орган финансовой безопасности должен быть сформирован из новых людей.
"Там должны быть антиквоты, а лучше всего - полный запрет, как это есть в законе о НАБУ. Там указано, что запрещается набирать сотрудников, которые последние пять лет работали в соответствующих подразделениях СБУ, ГФС, Нацполиции, прокуратуры и даже в Пограничной службе или ВСУ. В основном законопроекте госпожи Южаниной о таком запрете речь не идет, и это огорчает", - отметил Петраковский.
"И один из важнейших вопросов, о независимости этого органа. В законопроекте 8157 очень много президента, и он там вопреки Конституции, поскольку она не наделяет главу государства соответствующими полномочиями. Президент в этом законопроекте и создает конкурсную комиссию, и обеспечивает ее работу, и делегирует туда своих представителей, и является должностным лицом, и может уволить директора. Это делает орган сильно зависимым", - подчеркнул представитель РПР.
Также эксперт отметил, что численность нового органа должна быть невелика. По его словам, 1000-1500 сотрудников будет вполне достаточно.
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